SK Appingedam: Sterke Groningse lichting met 29 stermerries en vier NMK-tickets

Vandaag werden op de stamboekkeuring van Groningen in Appingedam maar liefst 29 merries ster verklaard. Vier springmerries werden uitgenodigd voor de NMK: voormalig veulenkampioene Mijnsinaa (v. Emilion) van Sietse en Iekje van der Meer, Myrusa H (v. Falaise de Muze) van Anne Jan Hazenberg, Minderella (v. Falaise de Muze) van Arend van Ittersum en de VDL Stud en Merona (v. Kannan) van Bert en Arend van Ittersum.

Henk Dirksen en Nella Bijlsma beoordeelden vandaag de springmerries en ze konden vier NK-tickets uitdelen. “Het was een goede keuring met een goede kopgroep en een brede middengroep. We hadden vandaag maar een klein ondereind.” Van de 24 merries ontvingen zeventien merries het sterpredicaat en acht werden voorlopig keur verklaard.

Veulenkampioene Mijnsinaa

Mijnsinaa (Emilion uit elite pref prest IBOP-spr PROK van Indoctro) van Sietse van der Meer uit Surhuisterveen en Iekje van der Meer uit Lucaswolde was de topper van de dag met 80 punten voor het exterieur en 85 punten voor het springen. Deze merrie ontving met haar goede verrichtingen een uitnodiging voor het driejarigenkampioenschap.

“Mijnsinaa werd als veulen al kampioen (lees hier meer, red.). Het is een atletisch gebouwde merrie. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en is goed ontwikkeld. In de galop is Mijnsinaa actief en toont ze veel souplesse en balans. Ze heeft een groot atletisch vermogen.”

Twee keer Falaise de Muze

De tweede merrie die een uitnodiging ontving is Myrusa H (Falaise de Muze uit Pyrusa H keur pref prest van Indoctro) van Anne Jan Hazenberg uit Opende. Myrusa H ontving 75 punten voor het exterieur en 85 punten voor het springen. “Myrusa H is een aansprekende merrie met een goede lengte in het lichaam. Ze had nog iets meer maat mogen hebben maar ze heeft een correct fundament. De merrie beweegt met veel souplesse en is atletisch op de sprong. Ze toont in het springen veel atletisch vermogen en een goede achterhand.”

Myrusa H (Failaise de Muze x Pyrusa v. Indoctro) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Minderella (Falaise de Muze uit Ginderella keur IBOP-spr van Indoctro) van Arend van Ittersum uit Winsum en VDL Stud uit Bears ontving ook een uitnodiging. Minderella ontving 80 punten voor zowel het exterieur als het bewegen. “Deze royaal ontwikkelde langgelijnde merrie liet op de sprong veel afdruk en vermogen zien.”

Minderella (Falaise de Muze x Ginderella v. Indoctro) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nog een keer Van Ittersum

De laatste merrie met een ticket voor 15 augustus is Merona (Kannan uit Zabke van Abke) van Bert van Ittersum uit Klijndijk en Arend van Ittersum uit Winsum. Merona ontving 75 punten voor het exterieur en 85 punten voor het springen. “Merona is een royaal ontwikkeld paard met een neerwaartse romprichting, ze heeft veel afdruk. Ze galoppeert en springt goed, ze toont daarin veel lichaamsgebruik en vermogen.”

Merona (Kannan x Zabke v. Abke) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nog vier merries met 80 of meer punten

Nog vier merries kwamen uit op 80 of meer punten voor exterieur en/of springen. Mohinoor Ryal K (Cohinoor VDL uit Windoctro Ryak K keur pref prest IBOP-spr van Indoctro) van J. Kazemier uit Oldekerk behaalde 75 punten voor het exterieur en 80 voor het springen.

Mogrusa H (Cohinoor VDL uit Fogrusa H keur EPTM-spr IBOP-dres van Chello III VDL) van A.J. Hazenberg uit Opende ontving 80 punten voor het exterieur en 75 punten voor het springen.

Myrtum Kieni (Regino uit Eventum Kieni D-OC van Vleut) van S.J. van der Vis uit Groningen behaalde 75 punten voor het exterieur en 80 voor het springen.

Marja (Haynes GH uit Dalida van Canturano) van D. Epping uit Noordbroek is geen KWPN-merrie maar ontving wel 70 punten voor het exterieur en 80 punten voor het springen.

Twaalf dressuurmerries met het sterpredicaat

Johan Hamminga en Floor Dröge beoordeelden de dressuurpaarden. Van de 21 dressuurpaarden ontvingen twaalf paarden het sterpredicaat. Bij de dressuurmerries zijn er geen uitnodigingen voor het Nationaal kampioenschap uitgedeeld maar vijf merries behaalden wel 80 of meer punten voor exterieur en/of bewegen. “Gemiddeld waren het vandaag nette paarden maar we misten de top die aansluiting kan vinden voor het driejarigenkampioenschap”, aldus Johan Hamminga.

Toto Jr.-nakomelingen

De Toto Jr.-dochter Mesdoorn (uit Sesdoorn ster, PROK van Jazz, fokker S.A. Sipkens uit Groningen) van S. Berends uit Hoogkerk was de beste driejarige merrie van de dag. Mesdoorn ontving 75 punten voor het exterieur en 80 punten voor het bewegen. “Het is een heel knap paard met veel ras en een mooi front. Ze heeft een sterk lichaam en sterke verbindingen. Ze zou in alles nog iets meer rek mogen hebben. In de draf laat ze veel mechaniek en buiging zien met een goede lichaamsbeweging. In de galop toont ze een zuivere drietact. Tot slot zou ze in de stap nog iets meer mogen schrijden. Voor een uitnodiging voor het Nationaal kampioenschap had ze nog iets completer moeten zijn”, beoordeelt Johan Hamminga.

Myralisa (Glock’s Toto uit Ilisa D-OC van Connaisseur) van G. Kruiter uit Onstwedde ontving 70 punten voor het exterieur en 80 punten voor het bewegen.

Rassige merries

De vijfjarige Kornoelje M (Electron uit Bellissima M elite EPTM-dres sport-dres PROK van Uptown) van B.H. de Graaf en P. de Graaf-Drijvers uit Beerta en E.M. Reumerman uit Finsterwolde ontving 75 punten voor het exterieur en 80 punten voor het bewegen.

Milana (Dream Boy uit Ilana elite IBOP-dres D-OC van Cupido, fokker A. Dijkstra uit Opende) van C.H. Oosterhof en M Oosterhof uit Zuidbroek ontving 75 punten voor het exterieur 80 punten voor het bewegen. Fürstenball-nakomeling Montana (uit San Sira van San Amour ) van Jan Brouwer Horses B.V. uit Zevenhuizen ontving 70 punten voor het exterieur en 80 punten voor het bewegen.

Graadverhogingen

Naast de stamboekkeuring waren er vandaag ook enkele merries aangemeld voor een graadverhoging. Alle vijf springmerries werden gepromoveerd tot elite. Er waren negen dressuurmerries aangemeld voor een graadverhoging, zeven van deze merries zijn gepromoveerd.

Bron: KWPN