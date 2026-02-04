Voorlopig groen licht voor zes van tien tuigpaardhengsten

Van de tien gepresenteerde tuigpaarden werden er zaterdag op de KWPN Stallion Show zes aangewezen en twee geprimeerd. Beide geprimeerden Talent (v. Magnifiek) en Tobias V (v. Macho) bonden de strijd aan om de kampioenstitel. De kampioenstitel bij de tuigpaarden was voor de fraai gemodelleerde Talent (v. Magnifiek).

Ria Hekkert Door

Zoals verwacht na de eerste bezichtiging betrof het de extra gemodelleerde en over een fantastisch interieur beschikkende donkerbruine 714 Talent (Magnifiek x Crescendo) van Comb. Ritsma/Pos. Onverwacht grote concurrentie kreeg hij van Tobias V (v. Macho) van William Duffy die een metamorfose had ondergaan. Als een topsporter die piekt op de Olympische Spelen had Tobias V de topvorm in Den Bosch.

