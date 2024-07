NRPS-keuring Zuid: Pony’s maken de dienst uit

Op de NRPS-keuring regio Zuid maakten vooral de pony's de dienst uit. Bij de dressuurpony's werd Ravensbos Pretty Lady (His Royal Badness DK x Don Cremello du Bois) van fokker Stoeterij Ravensbos als kampioen gehuldigd, bij de allroundpony's werd Gipsy's Coco Choco B-K (Machno Carwyn x Grand Slam VDL) van fokster Bibi-Kim Kortrink kampioen.

De driejarige Ravensbos Pretty Lady was een waardige kampioen bij de dressuurpony’s. De merrie heeft een goede galop van haar vader meegekregen en dat leverde haar 90 punten op. Maar ook de stap en draf waren goed voor 85 punten. Daarbij scoorde de elegante palomino met haar sterke schouderpartij, goede halslengte en mooie houding ook 85 voor het exterieur.

Reservekampioen van Designed in Black AT

Reservekampioen Nirvana van ’t Molenbosch (Designed in Black AT x Vlegel, fokker Ruud Sanders) van Aniek Versantvoort deed weinig voor de kampioene onder. Een complete, attente, zeer aansprekende merrie, die overtuigde in de constante verrichting in een mooie zelfhouding. Ook de als derde geplaatste Hamanta van Stal Farmer’s Pride (Flint Fortuna ZH x Woodstock) van C.M.M. van Oosterhout kreeg 85 punten voor beweging. Met haar veulen aan de voet was ze niet in keuringsconditie, maar in het vrijbewegen waardeerde ze zich enorm op.

Allroundpony’s

Gipsy’s Coco Choco B-K. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de allroundpony’s overtuigde Gipsy’s Coco Choco B-K het meest. Een kapitale, langgelijnde merrie, die met veel kracht en goed door het lichaam kan bewegen. Bij het springen toonde ze voldoende techniek. Reservekampioen werd Milou BK (Kristall van Orchid’s x Tess BK) van J.P. Brands. Een heel complete, langgelijnde merrie, die in beweging veel kracht, balans en souplesse heeft. Bij het springen was ze vlug en handig.

Veulens

Bij de allround gefokte ponyveulens tekende, net zoals op de keuring van Midden, Harvey’s Dream of Gold voor het vaderschap van de kampioen. De charmante Vlijthoeve’s Hello Mister Matthi (mv. Le Matsjo) van fokker Nieske Pohlmann is heel correct gebouwd, heeft een mooi front en sterke bovenlijn en drie goede basisgangen. Reservekampioen werd de royaal ontwikkelde en sterk bewegende Hazelberg’s Farmer Boy (Peterlena Hoeve’s Fridus x Dreidimensional AT) van M.P.W.M. Vulders.

Dressuur ponyveulens

Charming Dancer. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Kampioen van de dressuur ponyveulens werd het elegante, pas één maand oude hengstveulen Charming Dancer (FS Clarimo x Idzard) van Hans Verwijst. Hij beschikt over heel veel uitstraling en kan bijzonder goed stappen. In draf liet hij ruimte en schakelvermogen zien, maar zou daarbij de hals wat mooier mogen gebruiken. De reservetitel ging naar het zeer correct gebouwde en zeer complete merrieveulen Gold Digger WNE (FS Mr. Right x FS Champion de Luxe) van fokker W.C.M. Egelmeers.

Springpaarden

Romy. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de driejarige en oudere paarden was het aantal deelnemers teleurstellend, maar de kwaliteit niet. Waardige kampioen van de springpaarden werd Romy (Fonne Mundig R x Kentucky) van K. & H. Duivenvoorde. Een correcte merrie met een mooi model, die draafde met veel kracht en goed gebruik van het achterbeen en een goede galoppade. Bij het springen is ze handig, toont snelle reflexen en veel vermogen.

Dressuurpaarden

De vijfjarige Romenta (Rockstar x Tenerife VDL) van fokker J. Rougoor werd kampioen bij de dressuurpaarden. Een mooie merrie, die zich op het straatje opvallend goed presenteerde en beschikt over drie functionele basisgangen. Ze zou wel iets meer bergop mogen bewegen.

Kampioen van McLaren

Uramee (v. McLaren). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de veulens was Uramee (McLaren x Forty) van Harrie Melis een klasse apart. Maar ook Golden Djilka (v. White Dream GF) van Lieke Hendriks en Picolo Tesoro KH (v. Pocoloco de Peru) van Ingeborg Kamphuisen kregen een eerste premie en uitnodiging voor de nationale keuring.

ABOP

Voor aanvang van de keuring liepen twee dressuurpony’s de ABOP-proef. Famous Girl van de Ponderosahoeve (Casanova du Bois x King Stayerhof’s Jango) van fokker Elise Teunissen-Weys kreeg een 8,5 voor de stap en geschiktheid en kwam tot een totaal van 40,5 punten. Voor Dolcé AR (Dark Dornik x Eduard) van A.A.M. Roozen was er een score van 38,5.

