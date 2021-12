Sergeant Pepper I overleden

De Oldenburger-hengst Sergeant Pepper I (Silvio I x Ramino) is op 27-jarige leeftijd overleden. De hengst van Landgestüt Redefin was onder het zadel van Gilbert Böckmann en later Manuel Fernandez Saro succesvol in de internationale springsport en werd in 2004 zelfs aangewezen als reservepaard voor de Olympische Spelen in Athene.