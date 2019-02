Sublieme Jameson RS2 doet concurrentie verbleken

In de hengstencompetitie dressuur klasse L ging het zoals verwacht, maar om één paard: Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), die ook vanavond van begin tot eind imponeerde. Spannend was de strijd dus zeker niet, genieten was het des te meer.

Opnieuw scoorde de Blue Hors Zack-nakomeling, die in de Pavo Cup afgelopen zomer al de smaakmaker was, de ultieme tien voor zijn sublieme galop. De elegante en ruime draf werd met een negen beoordeeld nadat de hengst iets kantelde in het wijken. De zuivere stap leverde bij het jurycorps nog wat discussie op, maar kwam uiteindelijk op een acht uit. Met 91 punten deed Jameson opnieuw de concurrentie verbleken en sloot daarmee een ijzersterk seizoen met stijl af.

Just Wimphof afwezig

Daar waar de strijd om de overwinning alles behalve spannend was, zo lag de strijd om de tweede plek helemaal open nadat Just Wimphof (v. De Niro), tot dan tweede in de tussenstand, niet in de baan verscheen. De hengst kampte de afgelopen dagen met een hoefzweer en was nog niet helemaal fit genoeg om onder het zadel gepresenteerd te worden. Het was uiteindelijk Jayson (v. Johnson) die daardoor een plekje opklom in het klassement en met Franka Loos in het zadel tweede werd. De Johnson-zoon werd wat gehaast in de draf, maar maakte dat in de galop goed door daar een 8,5 voor te noteren en uiteindelijk naar 80 punten te lopen.

Derde stek

Jheronimus (v. Dream Boy) en Gerrel Vink scoorden vandaag de tweede score met 81 punten, maar moesten in het eindklassement genoegen nemen met de derde plek. De hengst zou wat smakelijker mogen zijn in de aanleuning en mag wat meer bovenin blijven.

Bron: Horses.nl