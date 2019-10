Hengstenhouders schrijven brandbrief aan WBFSH: fraude loopt uit te hand

Praktisch alle grote hengstenhouders in Europa hebben een gezamenlijke brandbrief gestuurd aan de WBFSH en doen een oproep tot het inrichten van een internationale database waar alle bij de WBFSH aangesloten stamboeken hun registraties van dekkingen moeten melden. "Het verkeer van genetisch materiaal is tegenwoordig zo complex dat er internationale regels nodig zijn onder supervisie van de WBFSH. De fraude loopt uit de hand."

“Het nationale en internationale verkeer van vers en diepvriessperma, embryo’s en icsi-embryo’s is tegenwoordig zo complex dat hengstenhouders en merriehouders problemen hebben om het genetische materiaal van hun hengsten en merries te traceren. De fraude die wordt gepleegd met sperma en gestolen embryo’s dreigt uit de hand te lopen als er geen regulering komt onder supervisie van de WBFSH. Sterker nog, het is al uit de hand gelopen.”

Internationale database

De hengstenhouders vragen de WBFSH om een internationale database in te richten waar alle bij de WBFSH aangesloten stamboeken de dekkingen van elke hengst en elke merrie moeten registreren. “Deze data zouden voor iedereen inzichtelijk moeten zijn zoals al het geval is in sommige landen. Dit is de enige manier om de nafok van paarden wereldwijd te traceren en alleen op die manier komt er een eerlijke en transparante registratie van dekkingen en embryo’s waarvoor betaald is.”

Het concrete verzoek van de hengstenhouders is dat de WBFSH een database opent met de aan elk paard gekoppelde levensnummers (UELN) waarbij elk stamboek verplicht wordt om de veulens te koppelen aan de betreffende vader en moeder. “Dit voorkomt dubbele registraties en laat een totaaloverzicht van het aantal nakomelingen per hengst per jaar zien, ongeacht het stamboek waar deze veulens zijn geregistreerd.”

Hulp nodig

De hengstenhouders zeggen dringend hulp nodig te hebben. “We zijn er ons van bewust dat de WBFSH zich niet wil mengen in de zaken tussen hengsten- en merriehouders, maar we hebben regelgeving nodig, gesuperviseerd door de WBFSH.”

Alle grote namen

De brief werd vandaag in een forumdiscussie over traceerbaarheid van sperma overhandigd aan de WBFSH op het General Assembly in Lyon. De brief is ondertekend door praktisch alle grote hengstenhouders in Noord-West Europa: Group Elevage France (GFE), Stoeterij Semilly, Paul Schockemöhle, Team Nijhof, VDL Stud, Joop van Uytert, Newton Stud & Elite Stallions, Blue Hors, Euro Hingste Saed, Helgstrand Dressage, Keros, Zangersheid, Stal de Muze, Horse of Belgium en Lövsta Stutteri.

Bron: Horses.nl