Z-France keurt zes nieuwe hengsten

Het Pôle International du Cheval Longines in Deauville vormde afgelopen weekend opnieuw het decor voor de Franse editie van de Zangersheide hengstenkeuring. Voor de dertiende keer kregen jonge hengsten er de kans om zich te tonen voor de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit Eric Levallois, Tim Rieskamp-Goedeking en Stijn van Campenhout. Zij gaven aan zes hengsten een Zangersheide-dekbrevet.

Ellen Liem Door

Op zaterdag verschenen alle kandidaat-hengsten eerst aan de hand, waarna de 3-jarigen en een deel van de 4-jarigen beoordeeld werden bij het vrijspringen. Op zondag volgde voor een selectie van deze jonge hengsten een tweede ronde vrijspringen, terwijl de oudere hengsten hun kwaliteiten onder het zadel moesten bewijzen in een standaardparcours. Uiteindelijk wisten zes van de voorgestelde hengsten de jury te overtuigen, goed voor een goedkeuring voor het Zangersheide-stamboek.

Dezelfde lijn

Stijn van Campenhout: “Ik denk dat we zeker streng genoeg geweest zijn in onze beoordelingen. We hebben daarbij geprobeerd om dezelfde lijn door te trekken als enkele weken geleden in Opglabbeek. In totaliteit lag de kwaliteit van de hengsten op een hoog niveau, zeker bij de hengsten die in vrijheid werden voorgesteld. Daar zagen we heel wat paarden met een goed fundament en een sterk model. Bovendien viel het ook op dat veel hengsten op de tweede dag nog beter sprongen dan tijdens hun eerste presentatie.”

Goedgekeurde hengsten

Cheeky Chacco AMA Z (Chacco Blue x Baloubet du Rouet – fokker: AMA Stud)

Eco de Coriana Z (Ermitage Kalone x Quaprice du Bois Margot – fokker: Philyra Equus SA)

TNT AE Z (Tobago Z x Kannan – fokker: Atlantic Equine Services)

Wisconsin van het Sarnahof (Emerald van ’t Ruytershof x Corrido – fokker: Wastiels Peter)

Dandour van het Heeserhof Z (Dourkhan Hero Z x Asca Z – fokker: Schouteden – Peeters Joris)

Cristal van ’t Bergske Z (Corico Z x Vigo d’Arsouilles – fokker: Van Gorp Rob en Inge Mertens)

Bron: Zangersheide