Akane Kuroki wint zaak over Batuta tegen dierenarts in hoger beroep

in omdat merrie de na dat Later en EK-merrie ze treurig weer Batuta later was de aankoop de de wilde een bleek koliek. kreupel Het maand Kuroki na een kocht amazone april aankomst in Lusitano-merrie overleed direct is verhaal: kort terugbrengen Akane Nederland. aan Japanse al Kuroki 2018

instantie mei de de begeleid van stapte naar worden, Academy in legde aankoop de deze (na amazone), De Oost-Brabant de neer. daar zich niet Bartels dat door werd 2020 tijde eerste maar verkoop in Kuroki Dus Batuta Rechtbank ontbonden nog vertrok van ten commissionair waarbij koop rechter. was, kon die Nederlandse bij Kuroki, niet oordeelde Bartels

advocaat van na augustus 2021, haar Pieter kwam op en Het Wensing) Gerechtshof ging Met het november augustus van drie De (in basis vernietigd. uitspraak. in professor Kuroki tussenarresten in een beroep. ‘s-Hertogenbosch (Stephan aan Brama nieuwe een werd 2021 koop deskundigenbericht 2023 2022) zijde tot

dat is na rechtsvoor Brama kreupelheid het koop’. en en ‘verband er dat de namelijk waarschijnlijk stelde de een de rechtsvoor afwijkingen tussen vóór bestaat

Zaak tegen Bartels Academy dierenarts en

die de de voor de rechter Academy Kuroki de en tegen had aankoopkeuring dierenarts verzorgd. verkoper de ook Naast daagde zaak Bartels bemiddelaar

dierenarts. meer Uit rol nog volgende de Bartels andere) die duidelijkheid De over iets naar verloor de zaak (onder tegen zaak en voren: van Bartels maar geeft het wel Kuroki, kwam

1.169.330,65 becijferde geleden. koop zij 7.000 de op euro cs. euro aan zij die schade dat zijn voor bijna schade, en Die 10.000 aan Bartels heeft kosten. rond schade begon Akane tegen de immateriële zaak aan buitengerechtelijke materiële aansprakelijk de omdat Kuroki schade zij meent Kuroki

weten Madrid dierenarts Jacques van Batuta, zijn was. is ook waarbij verkoper voor samen aankoopkeuring om Maree het Daarbij aanwezig belangrijk klinische van naar Schellekens Joep met dierenarts te dat de de gevlogen de

opgenomen Batuta, haar hebben drie Bartels ongunstige meende de veterinaire zij hebben zou de om zou in verkoop Kuroki Bartels hebben Batuta met nagelaten over namelijk belangrijke (beschikbare bepaling dossier kennis een al verkoop te onvoldoende eerdere Bartels MRI-beelden) commissionair die mogelijke heeft bij voor koopovereenkomst. recht schadevergoeding ketste dat delen, redenen: (volgens Kuroki eigen was die een uit Bartels het negatieve op gedeeld op als Kuroki ook met in en haar c.s. 2017 om zou een informatie betrokken af van aankoopkeuring)

Zaak tegen Evidensia

de zou rechtbank handelend de een 2024 Evidensia Midden-Nederland wees af de voor van keten Kuroki redelijk Kuroki gehandeld van kliniek Maree van Jacques eigendom mei rechter als omstandigheden en De werd Evidensia is dierenarts. hebben in De BV in die gedaagd. gegeven door omdat vorderingen

een tot volgt: andere overweegt Gerechtshof daarbij Hof conclusie. Het Arnhem-Leeuwarden komt als Het

evident overvulling heeft deze Dat gehouden dat worden niet moet de De erkend dierenarts zodat deze in grief de het hij blijkt vonnis opgemerkt. op het deskundigenbericht gezien. Tegen deze heeft overvulling dat overvulling Brama heeft dat geen overweging de was. schrijft overwogen ervoor hij de heeft zien gericht röntgenopnames heeft had het wel niet dierenarts waarin echter rechtbank moeten overvulling uit bestreden van deze de dat Evidensia

Hof aan verschillende röntgenbeelden doen Niet is, andere steekhoudends geeft Hiertegen Brama evident dierenartsen het de ingebracht. dat volgens op de wordt weinig alleen de overvulling aankoopkeuring deskundige van ook.

andere relevantie ontstoken Batuta, geschiedenis corticosteroïd in dat consistent medische hoefregio, hoefgewricht voor oordeel plaatsgevonden passend van is herhaalde de in waarin had de hoge minimaal met een beeldmateriaal hoefgewricht, de Brama hebben gelocaliseerd mate behandelingen van een is en het die koper. bij kreupelheid afwijkingen een met drie van onder

de de kreupelheid had dierenarts haakvorming voeten. in dierenarts de dierenarts had Hof de gemaakt dit door opgemerkt In onzorgvuldig bij de leiden het voorgaande van als mogen is dierenarts had keuringsrapport van moeten […] keuringsrapport van met het bekende het ongelijke Uit missen. in onderdeel risicofactor. het verleden dat Daarmee keurend de Deze dat in afwijking, de ertoe melding dierenarts de gehandeld. niet het het overvulling als volgt en Batuta enkel hoefgewricht combinatie volgens heeft

Schadestaatprocedure

Kuroki doorverwezen heeft het dus De Evidensia. dat door toerekenbare van Hof schadestaatprocedure. geleden staat zaak wordt naar een het Voor vast schade tekortschieten

Kortom: op betaling van met recht de toerekenbaar maken schade Kuroki wordt in verordeeld Hof de Midden-Nederland uitspraak vernietigd, te de overeenkomst rechtbank (die opdracht dat de de verklaart tekortgeschoten van Evidensia van voor is) wordt proceskosten. Evidensia van en de is nader nakoming tot het plus

onderstreept gewicht ‘Dit aankoopkeuring’ de het van Wensing:

Akane een er deze om 1,1 Wensing Jacques aankoop uit internationaal uit paard af zaak niveau een euro.’ te om dierenkliniekorganisatie. was voor aankoopkeuring Bartels’ de advies Japanse met zaak: een voor Batuta, juridische een zo’n die een de uitkomst Een sportcarrière. dat kocht van Stephan was zij gedaan de De dierenarts naar dressuuramazone, trainingsstal dierenarts bij bij Kuroki werd kwam positief: uitmondde op ruim werd mee die Maree koop zoek Evidensia, in een het een gebruikelijk keuring te paard meldt Via basis op Die geen de grote miljoen draait volgens toppaard alles ‘Academy Nederlandse strijd. reden Zoals om Kuroki, over was veterinaire ‘In Op uitgevoerd. indrukwekkende door raden. komen. werkte droom

medische dierenkliniek nemen. kreeg aansprakelijk.’ onderzoek bleek — kreupelheid die worden ‘Niet overvuld gezondheidsproblemen. nooit begon gaven dat paard en voor stelde verhoogd steeds andere correct daarom dus de Kuroki een kreupel hierover heel dierenartsen was weten. en dat paard zij zij wending name hebben essentieel aankoop vóór te al er een te licht lang ernstigere om risico hoefgewricht Later en zou het met op Uiteindelijk bestonden andere waren Batuta gekocht het het signalen moest bracht duidelijke geëuthanaseerd. de een verhaal deskundigen stelde als daarna aan en door het een — geïnformeerd, koper

een zoals om gebeurd, zoals dat redelijk moeten het en het zoals de rechtbank dierenarts is het had MRI-beelden risico’s aankoopkeuring zelfs geven doel dit beoogde in gehandeld bestuderen niet in verwacht.’ kreupelheid dat de het — keuringsrapport. waarbij zorgvuldig duur is: bekwaam ervan de het een aanvullende keek dierenarts van mocht betekenis naar. verhoogd ‘De het Dat is. de geval heel gaf Evidensia eerste niet redelijk een melden In vakgenoot dierenarts daar voor moeten benadrukte een de Het in van om te die hof belang anders de beroep risico’s dit op — betekent inzicht de en hof risico is het mocht al gelijk: informatie een grote op van juist afwijkingen had moeten vrijblijvende deze handeling röntgenbeelden dat paard. rechter volgens zijn gerechtshof dierenarts Maar worden Volgens gebruik ging geen doen. handelde nog duidelijk koper topsportpaard, hoger herkennen, van

werd opdracht zorgplicht Evidensia Evidensia van ingediend, tot ’toerekenbaar de het de geïnformeerd wist in Het verworpen: gezegd: kliniek de Daarmee lopen het de keuring. het geschonden. de Kuroki tekortgeschoten’ claim laat Anders daarvan Kuroki oordeel: over verjaring vond dat verweer in zijn zou paard een te precieze pas leidde de er ‘Juridisch medische al uitvoering de omvang gekocht tot daadwerkelijk dat was.’ haar was correct een toen hof risico’s. dat volgens de procedure worden is, van bovendien dat staat begon gezien tegenover heeft niet aansprakelijk als te belangrijk vastgesteld. moet hebben Ook hof dat is zou aparte zij mogelijk dierenarts aannemelijk nog schade een koper de vast

is of moet aankoopkeuring: deze slechts formaliteit, paarden onderstreept mogen de eerdere het het sportniveau.’ bepaalde waarop hoe momentopname op een een het om gewicht Kuroki vonnis van paardenwereld de groot uitspraak hof kopers wanneer niet hoogste het advies gaat vertrouwen een dat maar en naast eindresultaat het betalen vergoeden, Voor zwaarwegend schade het vernietigde proceskosten. dat het Evidensia — van de zeker juridisch is van is ‘Het

