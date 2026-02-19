Akane Kuroki wint zaak over Batuta tegen dierenarts in hoger beroep

Rick Helmink
Akane Kuroki wint zaak over Batuta tegen dierenarts in hoger beroep featured image
Batuta met haar vorige ruiter Gonçalo Carvalho Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Japanse dressuuramazone Akane Kuroki won in 2023 de zaak tegen de Spaanse verkoper over de door haar aangekochte Grand Prix-merrie Batuta in hoger beroep. Maar daar stopte de Japanse niet: ze daagde ook dierenartsenkliniek Evidensia BV voor de rechter. In eerste instantie had ze daarmee geen succes, maar in hoger beroep heeft Kuroki nu ook de zaak tegen de dierenarts gewonnen. Volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de dierenarts toerekenbaar tekortgeschoten bij de aankooopkeuring.


