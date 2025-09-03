Manegehouder verliest rechtzaak: schade aan paard dochter niet verzekerd

Een manegehouder moet zelf op draaien voor een schadevergoeding van ruim 110.000 euro nadat zijn dochter haar paard verloor bij een ongeval met een shovel op het terrein van de manege. De rechter oordeelde dat zijn verzekering, de ToplandPolis van Achmea, geen dekking biedt vanwege uitgesloten clausules.

In 2020 schrok het paard van de dochter van de manegehouder van een rijdende shovel, waarmee haar vader de stallen uitmestte. Het paard raakte ernstig gewond en moest worden ingeslapen. Hoewel Achmea de schade in de eerste instantie wel uitkeerde aan de dochter, besloot de verzekeraar het bedrag te verhalen op de vader, die ook verzekeringnemer is.

Geen dekking door clausules

Volgens de rechter is de dochter te beschouwen als een derde en schade aan paarden van derden is op deze polis expliciet uitgesloten. Bovendien geldt een zogeheten opzichtclausule. Dit houdt in dat schade aan zaken die de verzekerde onder zich heeft, zoals in dit geval een gestald paard, niet verzekerd is.

Pogingen falen

De manegehouder probeerde om via werkgeversaansprakelijkheid of uitzonderingsbepalingen alsnog dekking te krijgen, maar slaagde daar niet in. De polisvoorwaarden waar hij zich op beriep, maakten geen onderdeel uit van zijn afgesloten verzekering.

Adviseur niet aansprakelijk

De manegehouder stelde ook dat zijn verzekeringsadviseur hem onjuist had geïnformeerd, maar de rechter ging daar niet in mee. De clausules waren bekend en besproken en bovendien had de eigenaar met zijn andere pensionklanten wel overeenkomsten gesloten waarin aansprakelijkheid werd beperkt. Dat was bij zijn dochter niet het geval.

De rechtbank oordeelde dat Achmea terecht heeft gehandeld en dat de manegehouder zelf voor de schade opdraait.

Rechterlijke uitspraak.

Bron: Horses.nl/AM