Roos Dyson: ‘The way you think is the way you move’

Imke Bartels
Imke Schellekens-Bartels met Honoré. Foto www.arnd.nl
The way you think is the way you move. Het is een zin die ik bedacht tijdens de bijscholing die ik volgde over de Franklinbal-methode. Je zou ook kunnen zeggen: elke beweging begint met een gedachte. Of het een hele bewuste manier van bewegen is, dat is dan nog maar de vraag. Maar er gaat altijd iets aan vooraf in onze hersenpan. Bijvoorbeeld: “Ik moet nu bij A afwenden en op X halthouden en groeten.” Maar er kan ook een bepaalde gedachte zijn over hoe het paard moet lopen om zo’n hoog mogelijk cijfer voor dit onderdeel te krijgen. Of om foutloos over die hindernis te springen. En daarbij dus de gedachte wat zij zelf moeten doen om dit bij hun paard voor elkaar te krijgen. Als ik zo kijk naar de dressuursport, dan vraag ik me dus af: ‘Wat dénken de ruiters dan?’

