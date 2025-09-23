Laat je horen! R-Haltenswert over social media-policy FEI: ‘Vrijheid van meningsuiting in het geding’

Redactie Horses.nl
Laat je horen! R-Haltenswert over social media-policy FEI: ‘Vrijheid van meningsuiting in het geding’ featured image
Foto: Charles Mann / www.arnd.nl

Sinds 1 januari 2025 is er een nieuw socialmediabeleid van kracht bij de FEI. Hoewel het bedoeld is om haatzaaiende uitlatingen tegen te gaan, roept het cruciale vragen op: kunnen ruiters, officials en journalisten zich nog kritisch uiten? Welke gevolgen heeft dit voor dierenwelzijn, transparantie en de Olympische status van de paardensport? Victoria Auracher van de organisatie R-Haltenswert (het behouden waard) nam Bijlage M van het FEI reglement onder de loep en maakte een analyse.

Door Redactie Horses.nl

Deze analyse laat zien waarom bijlage M veel meer is dan een richtlijn – en wat het betekent voor de vrijheid van meningsuiting en geloofwaardigheid. Volgens R-Haltenswert heeft de FEI een strengere social media-policy dan enige andere sportbond.

R-Haltenswert

R-Haltenswert is opgericht in 2024 en houdt zich naar eigen zeggen bezig met het verzekeren van de toekomst van de paardensport.

Lees hier de volledige analyse (Duits en Engels)

Bron: Horses.nl / R-Haltenswert

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like