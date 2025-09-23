Laat je horen! R-Haltenswert over social media-policy FEI: ‘Vrijheid van meningsuiting in het geding’

Sinds 1 januari 2025 is er een nieuw socialmediabeleid van kracht bij de FEI. Hoewel het bedoeld is om haatzaaiende uitlatingen tegen te gaan, roept het cruciale vragen op: kunnen ruiters, officials en journalisten zich nog kritisch uiten? Welke gevolgen heeft dit voor dierenwelzijn, transparantie en de Olympische status van de paardensport? Victoria Auracher van de organisatie R-Haltenswert (het behouden waard) nam Bijlage M van het FEI reglement onder de loep en maakte een analyse.

Deze analyse laat zien waarom bijlage M veel meer is dan een richtlijn – en wat het betekent voor de vrijheid van meningsuiting en geloofwaardigheid. Volgens R-Haltenswert heeft de FEI een strengere social media-policy dan enige andere sportbond.

R-Haltenswert

R-Haltenswert is opgericht in 2024 en houdt zich naar eigen zeggen bezig met het verzekeren van de toekomst van de paardensport.

Lees hier de volledige analyse (Duits en Engels)

Bron: Horses.nl / R-Haltenswert