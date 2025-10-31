Te koop: dagbestedingsbedrijf met manege

Ben jij een ondernemer met passie voor paarden en zoek je een kans om een compleet bedrijf over te nemen? Dit is jouw kans! Wij bieden een unieke mogelijkheid om een goedlopend dagbestedingsbedrijf, inclusief manege, over te nemen.

Het betreft een volledig operationeel bedrijf met alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan:

Overdekte buitenbak van 40×20 meter voor optimaal gebruik, ongeacht het weer.

– 30 stallen beschikbaar voor de huisvesting van paarden.

– Woon-werkpand: wonen bij het bedrijf met de voordelen van werken op dezelfde locatie.

– Dagbesteding: een belangrijk onderdeel van het bedrijf, ideaal voor ondernemers die willen investeren in maatschappelijk waardevolle projecten.

Het gehele bedrijf (incl. Vastgoed) wordt in één koop aangeboden, zodat je meteen kunt beginnen met het runnen van een winstgevend bedrijf.

Ben jij een ondernemer met visie, die graag wil werken met paarden en tegelijkertijd de voordelen van het wonen bij je werk wilt ervaren? Dit is de perfecte gelegenheid voor jou!



Enthousiast geworden? Neem contact met ons op voor meer informatie en een bezichtiging in te plannen!