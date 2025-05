Belgische (25) onder invloed verliest controle over paardenwagen en kantelt om

In het Belgische Sint-Niklaas is afgelopen zaterdag een 25-jarige vrouw met de paardenwagen die ze bestuurde op de zijkant terecht gekomen. Dat gebeurde nadat ze op een landweggetje in een van de bochten de controle verloor. De wagen, waar op dat moment geen paard in stond, kwam tegen een boom tot stilstand. De vrouw bleek onder invloed van alcohol.