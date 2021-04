Esmee van Veen verliest Gordias Fortuna (10)

Subtopamazone Esmee van Veen heeft afscheid moeten nemen van haar Lichte Tour-paard Gordias Fortuna (Sorento x Rubiquil). De ruin kampte al eerder met koliek en werd daar twee keer aan geopereerd. Dit keer werd koliek hem fataal. Gordias Fortuna werd tien jaar oud.

“Gordias heeft de afgelopen twee jaar gevochten tegen koliek. Na heel veel strijden en twee operaties leek het heel lang goed te gaan en hij was de laatste tijd enorm in vorm. Maar nu had hij helaas weer koliek en viel het niet meer te redden”, aldus Esmee van Veen. “We hebben de keuze gemaakt om hem te laten gaan zonder pijn.”

Hoogste niveau

Van Veen kreeg de door Peter en Anne Mieke Rinkes gefokte Gordias Fortuna als driejarige onder het zadel. Ze bracht hem uit tot en met de Lichte Tour en trainde thuis richting de Zware Tour. “Gordias heeft heel veel kwaliteit en het gevoel dat hij kan geven is echt niet normaal. Hij heeft echt talent voor het hoogste niveau”, vertelde Van Veen in een eerder interview met De Paardenkrant. Zover heeft het niet mogen komen.

Bron: Horses.nl