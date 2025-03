Ondersteuningsbudget hippische ondernemers beschikbaar

Hippische ondernemers en sportclubs kunnen vanaf maandag 24 maart om 12.00 uur een ondersteuningsbudget aanvragen ter waarde van 449 euro. Dit budget, ook wel microbudget genoemd, is bedoeld om sportaanbieders te ondersteunen bij verduurzaming, het waarderen van vrijwilligers en professionals of het bevorderen van inclusie en sociale veiligheid binnen hun organisatie.

De aanvraagperiode loopt van maandag 24 maart tot en met maandag 31 maart om 11.59 uur. Let op: er is slechts een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden willekeurig behandeld om de verdeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Voor wie is dit budget?

Alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders, waaronder maneges en sportstallen, kunnen een aanvraag indienen. Dit biedt een mooie kans om financiële ondersteuning te krijgen voor initiatieven die bijdragen aan een sterkere, duurzamere en inclusievere paardensportsector. Elke onderneming kan één aanvraag doen.

Waar budget voor gebruiken?

Tijdens de aanvraag kan gekozen worden om het budget aan te vragen voor inclusie, sociale veiligheid of voor een ander doel. Er is budget voor 1.100 aanvragen voor sociale veiligheid. En nog eens 1.100 aanvragen voor inclusie. Daarnaast is er budget beschikbaar voor 2.200 aanvragen voor andere doeleinden. Kijk op de website van het Platform Ondernemende Sportaanbieder (POS) voor inspiratie hoe dit budget als ondernemer benut kan worden.

Bekijk voorbeelden besteding budget

Hoe vraag je het budget aan?

Om een aanvraag in te dienen, dien je een profiel aan te maken op Clubbase. Hier vind je ook meer informatie over de voorwaarden en bestedingsmogelijkheden.

Wil je als hippische ondernemer profiteren van deze ondersteuning? Zorg dan dat je op tijd klaarstaat op 24 maart en dien je aanvraag in voordat het budget op is!

Vraag ondersteuningsbudget aan

Bron: FNRS