Poetic Flare en Mother Earth winnen de Qipco 2000 en 1000 Guineas in de aanloop op de Epsom Derby

Gisteren waren de driejarige hengsten voor de Qipco 2000 Guineas en vandaag waren de driejarige merries voor de Qipco 1000 Guineas over 1600 meter aan de beurt op de renbaan van Newmarket. Trainer Jim Bolger kon zijn geluk niet op toen zijn pupil Poetic Flare (Dawn Approach x Maria Lee) de Qipco 2000 Guineas won.

“Hij is het meest complete renpaard dat ik ooit heb gehad”, jubelde de 79-jarige Bolger, die thuis de overwinning vierde. Het was sowieso een familiefeestje, omdat Poetic Flare eigendom is van zijn vrouw Jackie en bereden werd door hun schoonzoon Kevin Manning. De 54-jarige Manning schreef met het winnen van deze ren geschiedenis, want hij is de oudste jockey die sinds 1992 een Engelse klassieker won.

Beloning voor het harde werk

Poetic Flare was prominent in de ren aanwezig en won na spannende een nek aan nek race met Master Of The Seas en Lucky Vega tussen hen in de ren. Manning: “Hij vertrok snel uit de startbox, verraste mij een beetje en het duurde een paar honderd meter eer ik hem in zijn ritme kreeg. Het is geweldig om zo’n ren te winnen, het is de beloning voor het harde werk dat wij elke dag verrichten”. De toekomstplannen voor Poetic Flare zijn deelname aan St. James’s Palace Stakes op Royal Ascot.

Mother Earth

Net als vorig jaar zadelde de ‘Master of Ballydoyle” Aidan O’Brien de winnende merrie van de Qipco 1000 Guineas. Niet de verwachte Santa Barbara, maar stalgenote Mother Earth (Zoffany x Many Colours) onder Frankie Dettori gingen met de overwinning voor O’Brien aan de haal. De ervaring van Dettori als jockey, maar ook die van Mother Earth die graag laat in actie komt om dan zowat op de finishlijn de strijd te winnen maakten dat O’Brien zijn zevende en Dettori zijn vierde overwinning van deze ren op hun staat van verdienste konden bijschrijven.

Twintigste klassieker

Dettori vertelt: “Deze overwinning is mijn twintigste klassieker. Aidan gaf mij veel vertrouwen en zei dat als ik rustig op haar zou blijven dat de merrie dan goed zou gaan finishen en dat deed ze”. Mother Earth won met een lengte voor Saffron Beach die een halslengte de derde aankomende Fev Rover achter zich liet.

