Drie paarden ingeslapen op internationale eventingwedstrijd Blenheim

Van 14 tot 18 september werd er in Engeland een internationale eventingwedstrijd georganiseerd. In navolging van verschillende ongelukken op Blenheim Palace International Horse Trials zijn drie paarden geëuthanaseerd. Een negenjarige merrie die met haar amazone ten val kwam in de CCI4*-S is ingeslapen. Twee paarden die de CCI4*-L cross reden werden geëuthanaseerd. Een paard finishte de cross foutloos maar is in de avond om een onbekende reden ingeslapen. Het andere paard kwam naar ten val in de cross en liep daarbij een ernstige beenblessure op.

Samantha Lissington bracht haar negenjarige merrie Ricker Ridge Ricochet (v. GT Jake) aan start in de CSI4* korte cross. De combinatie kwam ten val op het b-element van hindernis 12 waarna Lissington naar het ziekenhuis werd gebracht. Haar paard was dermate erg geblesseerd dat ze is ingeslapen. De hindernis werd na de val uit het parcours gehaald.

George Goss toppaard Fanta Boy

Op de social media van George Goss is te lezen dat zijn toppaard Fanta Boy op zaterdagavond is ingeslapen. De combinatie reed succesvol de 4* lange cross uit en kwam zonder strafpunten over de finish. Alles leek goed te gaan met Fanta Boy. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De Luck Boy-zoon is in de avond van de cross ingeslapen.

Equador III valt in de cross

Ook het derde sterfgeval gebeurde na aanleiding van de 4* lange cross. Thomas Martin bracht zijn Equador III aan start maar kwam raar ten val in hun debuut. Equador hield hier een dermate ernstige blessure aan zijn been aan over dat ook hij is ingeslapen.

Blenheim Palace International Horse Trials heeft (nog) niet gereageerd op de incidenten.

