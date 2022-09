Magnifiek winnaar Westfort Hengstencompetitie 2022

Zaterdag werd de alles beslissende finale verreden van de Westfort Hengstencompetitie voor tuigpaarden. Op de Zilfia's hoeve in Houten streden de zes hengsten voor wat zij waard waren. De jury koos voor de goed optredende Magnifiek (Idol x Atleet).

In de eerste omloop werden Lanto HBC (Delviro uit Urby V ster, pref v. Patijn), Lexington (Fantijn uit Higurante elite v. Colonist) en Maximiano (Baarzens Jagerszoon uit Belindia ster v. Plain’s Liberator) definitief geplaatst. De strijd ging onder veel enthousiasme van het publiek verder met Magnifiek (Idol uit Helise keur v. Atleet), Macho (Indiana uit Emone ster v. Unieko) en Leffe Blond (Dylano uit. Aderose keur v. Patijn).

Strijdlust

Macho had in handen van Robbie van Dijk veel ondersteuning van het publiek en groeide in de wedstrijd. Met een mooi opwaarts beeld en een krachtig ondertredend achterbeen ging hij rond. Magnifiek streed er vanaf het begin voor in handen van Lambertus Huckriede, de schimmel heeft daarbij ook een extra voorbeengebruik. Leffe Blond liep met grote passen met rijder Mark de Groot naar een derde plaats.

Bijna dezelfde volgorde

De plaatsing in de finale was bijna gelijk aan de definitieve competitie plaatsing. Na het winnen van drie competitiewedstrijden en de finale was Magnifiek de overtuigende winnaar. Macho volgde hem met enkel tweede plaatsen en een overwinning. Door de derde plaats in te nemen in de finale werd Leffe Blond ook derde in de einduitslag. Lanto HBC werd hierdoor vierde, gevolgd door Maximiano en Lexington.

