Olympus JB wint hoge limietklasse in De Bilt

Op het Oranje-concours in De Bilt hebben meerdere KWPN-tuigpaardhengsten zich in de voorste regionen van het klassement geplaatst, met de winst voor Olympus JB (v. Icellie) in de hoge limietklasse als belangrijkste resultaat.

Savannah Pieters Door

Olympus JB, geregistreerd bij Jan Bakker en gereden door Harry van Middelaar, overtuigde met zijn constante optreden en sterke bewegingskwaliteit en bleef daarmee nipt voor op Petra-1-T (v. Eebert), die onder Robbie van Dijk als tweede eindigde. De merrie toonde en extra voorbeengebruik en veel machtsvertoon.

Nicolei VB tweede in lage limietklasse

In de lage limietklasse moest Nicolei VB (v. Image HBC) met Marcel van Bruggen na een herkansing genoegen nemen met de tweede plaats. De hengst showde foutloos met veel takt en balans in zijn royale, elegante manier van bewegen en bleef mooi in het front.

Ereklasse

De ereklasse, verreden om een bijzondere wisselprijs, werd gewonnen door Montreal HBC (v. Idol) met Jan Mekkes. Latino (v. Dylano), ingezet door Mark de Groot, eindigde als tweede. Latino ging sterk over de benen, maar in het front moest hij gaandeweg de strijd wel iets toegeven. Neon G.S.M. (v. Bocellie’s Matteo) werd vierde.

In de tweespanrubriek behaalde Neon G.S.M., in combinatie met zijn zoon Salero K, eveneens een podiumplaats.

Bron: KWPN