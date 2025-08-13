Verleden en heden vinden elkaar moeiteloos op 40ste editie Nationale Tuigpaardendag

Verleden en heden vonden elkaar moeiteloos op de veertigste editie van de Nationale Tuigpaardendag, waar de toeschouwers afgelopen zaterdag konden genieten met een gratis bakje ‘Schepijs’ tussendoor. De zege van Richard Hofstra met Mureda in de Finale der Nationale kan symbool staan voor de jeugd die de tuigpaardensport verder richting de toekomst zal dragen, terwijl in het programma van deze jubileumshow ook het verleden op aantrekkelijk gebrachte wijze aandacht kreeg.

Dat ging bij de paarden aan het touwtje middels een speciale keuring van tweejarige hengsten, uitgebreid toegelicht door Jan Schep (één van de zeven nog levende oprichters van de Tuigpaardendag) met verhalen over voorbrengers en eigenaren. Winnaar Tironno, gefokt door De Man en eigendom van Ule Haarsma, is van Magnifiek uit een moeder van Cizandro x Uromast. Als tweede eindigde Thomas BFT (Norbert FS x Manno x Koblenz) van fokker Franken en in eigendom van Freek Saris.

