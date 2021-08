Aniek Diks derde in Derby Drammen

In het Noorse Drammen is Aniek Diks met Winston Jumper R (v. Cantos) zaterdag derde geworden in de Derby over 1m45. Haar KWPN-hengst is inmiddels 18 jaar oud, maar kon de zaak toch prima bijhouden. Diks finishte met twee balken uiteindelijk op een totaal van 118,75. De winst was voor de Zweed Jacob Hellström met Caliban H (v. Cathageno), die slechts één balk had en 111,26 liet noteren. Jur Vrieling won het 1m40.

Jur Vrieling was zesde in deze Derby, met zijn negenjarige Chabada de l’Esques (v. Quebracho Semilly). Jens van Grunsven klasseerde zich op de twaalfde plaats met Greatlight VDL (v. VDL Zirocco Blue).

Diks en Greenday vijfde in 1m45

Ook in de 3* rubriek over 1m45 met barrage was Diks zaterdag succesvol. Ze reed met Greenday (v. Eldorado vd Zeshoek) naar de vijfde plaats. Jur Vrieling werd gedeeld zesde met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle). Roelof Bril was achtste met Dizzy Lizzy (v. Otangelo). Thuisamazone Victoria Gulliksen won deze rubriek met Belle Fayvinia Z (v. Baloubet du Rouet).

Big Tour voor Vrieling

De Big Tour van de zaterdag werd gewonnen door Jur Vrieling. Hij was de snelste in de tweede fase met Inaico VDL (v. Indoctro). Victoria Gulliksen was hier tweede met KWPN’er Ibiza (v. Cardento).

Uitslagen

Bron: Horses.nl