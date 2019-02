Schröder en Vrieling beginnen dag goed

Net geen winst voor Gerco Schröder met Glock's Dobelensky op de terreinen van zijn sponsor in Treffen, maar een mooie tweede plek in de openingsrubriek van de zaterdag. Jur Vrieling volgde met KM Chalcedon op de derde plek, Denis Lynch ging er met de zege vandoor in het zadel van een KWPN'er.

Lynch zadelde de KWPN-merrie Pretty Little Liar voor deze 1,50m-rubriek en stuurde de dochter van Indoctro in 34,07 seconden rond in de tweede fase van het parcours. De Ierse ruiter nam de teugels van deze merrie nog maar kort geleden over van Danielle Goldstein en dit was pas de tweede gezamenlijke wedstrijd van het duo.

Top drie

Schröder was met Dobelensky met zijn foutloze ronde in 34,79 seconden te langzaam voor de overwinning, maar op zijn beurt wel meer dan een seconde sneller dan Vrieling. Voor Vrieling en de negenjarige Calido I-ruin, die sinds twee maanden een duo vormen, was dit de eerste 1,50m-rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl