Guerdat pronkt voor tweede weekend op rij bovenaan in GP, dit maal in Gorla Minore

Nadat Steve Guerdat het vorige weekend de 5* Grand Prix van St. Tropez op zijn naam schreef, herhaalde de Zwitser dit afgelopen weekend in de 4* GP van Gorla Minore. Guerdat was de rest van het deelnemersveld te snel af in de barrage en won de met 95.000 euro gedoteerde 1.55m Grand Prix. De beste Nederlandse combinatie was Sanne Thijssen. De amazone viel net buiten de prijzen.

Een totaal van 13 combinaties mocht na het basisparcours terugkeren voor de barrage. Hierin was Steve Guerdat met Uranie de Belcour (v.Flipper d’Elle) oppermachtig. De Zwitser stuurde zijn 13-jarige Flipper d’Elle-nakomeling razendsnel rond en liet de klok stilstaan op 33.32 seconden. Geen van zijn concurrentie kon hieronder duiken en de overwinning werd een feit voor Guerdat.

Twee KWPN’ers

Het 20-jarige Ierse toptalent Harry Allen kwam nog het dichtst in de buurt van Guerdat. Allen opende met de KWPN’er Guinness (v.Nabab de Reve), gefokt door F. en P. Koster, de jacht op de overwinning, maar kwam met 33.56 seconden net wat tekort om Guerdat van zijn troon te stoten. Abdelkebir Ouaddar en Istanbull v.h Ooievaarshof (v.Casall) eindigden als derde met een tijd van 33.94 seconden. De Mexicaan Fernando Martinez Sommer kwam met de KWPN’er Cor Bakker (v.Colandro), gefokt door Annelies Bakker uit Heerde, na 34.54 seconden door de finishlijn en belandde net naast het podium op plek vier.

Thijssen

Sanne Thijssen kwam niet terug voor de barrage. De amazone tikte met Con Quidam RB (v.Quinar) een balk in de lepels in het basisparcours, maar was wel de snelste vierfouter. Ze werd uiteindelijk 15e en viel met 13 prijzen er net buiten.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl