Holsteiner hengst Contagio volledig ingezet voor de dekdienst

De 16-jarige Holsteinse hengst Contagio (Colman x Lordanos) neemt afscheid van de springsport en wordt nu volledig ingezet voor de fokkerij. De imposante Colman-nakomeling is in eigendom van de familie Nieberg en landgoed Berl van Hendrik Snoek.

Samen hebben ze de beslissing genomen om Contagio iets eerder dan gepland uit de sport te halen. “We wilden hem eigenlijk afscheid laten nemen op het concours in Münster”, vertelt Lars Nieberg, “maar dat is niet mogelijk vanwege de corona-pandemie. Om nog een jaar te wachten was voor ons niet logisch en aangezien Contagio erg populair is bij fokkers, kan hij het nu ‘fulltime’ doen.”

De hengst staat ter dekking bij Gestüt Ligges.

Succesvolle nakomelingen

Contagio heeft zelf op het hoogste niveau gepresteerd met Gerrit Nieberg. Het duo heeft onder meer de Grote Prijs van Frankfurt op naam geschreven. Contagio gaf naast goedgekeurde zonen ook goede sportpaarden. Enkele succesvolle nakomelingen in de sport zijn Con-Taggio (mv. Golliath Life) onder Beezie Madden, Cessna 24 (mv. Espri), eerst uitgebracht door Eric Lamaze voor Georgina Bloomberg de teugels overnam, McLain Wards Contagious (mv. For Keeps) en Henrik von Eckermanns Best Boy (mv. Sunrise).

Bron: Spring-reiter.de