Jeroen Dubbeldam: ‘Mijn paard gaf me een fantastisch gevoel’

Gistermiddag won Jeroen Dubbeldam de CSI4* rubriek over 1m45 in Valkenswaard met de 11-jarige KWPN-ruin Forever SFN (v. Azteca VDL). Willem Greve pakte de tweede plaats met de goedgekeurde hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Vrijdag won het winnende paar ook al de CSI4* 1.45m-rubriek. Dubbeldam vertelde gisteren aan Tops international arena: "Vrijdag was min of meer een warming-up met een zeer vriendelijk aangelegd parcours. Vandaag was het wat zwaarder en veeleisender.''

“Mijn paard voelde zich net als gisteren erg goed. Ik had Willem Greve zien rijden en hij nam de leiding. Dat zette me op scherp! Mijn paard gaf me een fantastisch gevoel en hij werkte heel goed mee.”

Barrage gelijk na een foutloos parcours

Jeroen houdt van het nieuwe format van een barrage gelijk na een foutloze eerste ronde: “Ik moet zeggen dat ik het leuk vind. Alle adrenaline is er nog van de eerste ronde. Ik zou bijna zeggen dat het zo makkelijker is dan later een barrage. Je moet de paarden dan weer opwarmen. Ik denk dat het een goed format is en het is beter voor de paarden.”

Plannen voor vandaag

“Natuurlijk hoop ik weer te winnen, maar het zal een beetje moeilijker zijn. Ik denk niet dat ik Forever zal starten. Hij heeft al twee dagen geweldig werk verricht en morgen mag hij op stal blijven. Ik wil met Oak Grove’s Carlyle starten in de Grand Prix. Gisteren gaf hij me ook een goed gevoel”, aldus Dubbeldam.

Bron: Horses.nl/Tops International Arena