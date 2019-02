Joy Lammers net naast podium 1,40m Treffen

Joy Lammers greep vanochtend in de 1,40m rubriek met joker net naast een podiumplaats. De winst in de rubriek ging met Lily Freeman-Atwood mee naar Groot-Brittannië. Caroline Devos-Poels pakte nog twee top twaalf klasseringen in de proef.

De Nederlanders voelen zich goed op de wedstrijd van Glock in Treffen. Vanochtend eindigden Gerco Schröder en Jur Vrieling al in de top van het klassement, nu was het de beurt aan Joy Lammers. De Nederlandse reed met Froukittaire (v.Emilion) foutloos en haar tijd van 47,32 leverde haar een mooie vierde prijs op.

Top twaalf

De overwinning kwam op naam van de Britse Lily Freeman-Atwood. De amazone hield de nul op het scorebord en klokte met Karibou Horta 45,03, wat uiteindelijk genoeg was voor de winst. Caroline Poels-Devos reed met twee paarden de top twaalf binnen. Met Carpe Diem DV Z (v.Contact vd Heffinck) werd onze landgenote tiende en met Julyssi van Orti (v.Cicero Z) elfde.

Bron: Horses.nl