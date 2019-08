Luciana Diniz zet goede vorm door met winst in Gijón

Nadat Luciana Diniz vorig weekend in Rotterdam de pittige 1,50m bij-rubriek op haar naam schreef, zet de amazone haar goede vorm door in Gijón. Vandaag was de amazone wederom onoverwinnelijk in de 5* 1,50m proef. Hendrik Jan Schuttert was de beste Nederlander en eindigde bij de beste tien in de rubriek.

Diniz had deze keer haar toppaard Vertigo du Desert (v.Mylord Carthago) gezadeld. Het duo zette in het 1,50m direct-op-tijd parcours een snelle tijd neer van 64,45, waar geen van haar concullega’s onder kon duiken. Robert Durchetto kwam met de KWPN’er Adare (v.Royal Bravour) nog het dichtst in de buurt. De Italiaan finishte in 65,47 seconden en moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Top van het klassement

Pedro Veniss maakte de top drie compleet. De Braziliaan en For Felicila (v.For Pleasure) kwamen door de finish in 65,84 en mocht achter Diniz en Durchetto opstellen in de prijsuitreiking. Hendrik Jan Schuttert koos Balboa HS (v.Tygo) in te zetten in de 1,50m proef. De Nederlander reed een foutloze ronde in een tijd van 68,83 en pakte daarmee nog een negende plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl