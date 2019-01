Lynch’ All Star in dekdienst Schockemöhle

Nadat afgelopen week bekend werd gemaakt dat Denis Lynch' All Star (v.Argentinus) met pensioen gaat, werd gisteren naar buiten gebracht dat de hengst in Duitsland de dekdienst in gaat. De Argentinus-zoon komt op stal te staan bij Paul Schockemöhle in Mühlen.

All Star is een beetje zoals een Land Rover auto, had de Ierse springruiter Denis Lynch uitgelegd na zijn vijfde plaats in de Wereldbekerfinale in 2016; niet te snel maar sterk en betrouwbaar. Op die manier heeft de 16-jarige hengst zijn ruiter vele successen gebracht, en nu mag All Star genieten van zijn wedstrijdpensioen en zich focussen op de dekdienst.

Palmares

Sinds 2011 zijn Denis Lynch en All Star een team. Het duo eindigden als derde in hun eerste 1,50m rubriek. Tweemaal behoorden de Hannoveraner en zijn ruiter tot het Ierse Europese Kampioenschaps-team, 2015 in Aken en 2017 in Göteborg. In 2017 wonnen de Ieren teamgoud en werden Lynch en All star tiende in de individuele ranking. “All Star is in de loop der jaren een ongelooflijk loyale en consistente partner geweest,” zei Denis Lynch. “Hij is zo temperamentvol en altijd klaar voor de grote wedstrijden. Ik zal hem erg missen in mijn stal. Maar hij heeft in de loop van de jaren zijn rol met de daarbij behorende verwachtingen waargemaakt.”

Dekdienst

Springpaarden zoals All Star zijn er maar een handvol van en Lynch is dankbaar dat hij de gelegenheid heeft gehad om met hem te rijden. Zijn vertrek was zorgvuldig gepland met zijn eigenaar, Thomas Straumann. Lynch: “Ik ben blij dat hij met pensioen gaat terwijl hij op het hoogtepunt van zijn capaciteiten is, omdat hij niets anders verdient.” Nu All Star met wedstrijdpensioen is, wordt de hengst nu volledig ingezet voor de dekdienst. All Star is gestationeerd bij Paul Schockemöhle. De 16-jarige is een rechtstreekse zoon van Argentinus en Horst Zöllmer heeft de hengst uit een Almé x Ramiro moeder gefokt.

Bron: St-Georg/Horses.nl