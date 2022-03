Dominique Henrickx de beste in 1.50 Vejer de la frontera

Van de 79 deelnemers in de 1.50 rubriek in Vejer de la frontera vochten er 17 uit in de barrage wie vanmiddag de hoofdprijs van 6375 euro mee mocht nemen. Het was Dominique Hendrickx met Floris TN (v.Quality Time TN) die aan het langste eind trok. Tweede werd Marcus Westergren met Hurry Up G (v.Bernini) en derde was Ellen Whitaker met Spacecake (v.Stakkatol).