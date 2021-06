Frank Schuttert wint 1,40 op tijd

In de Stal Hendrix Prix, een 2*-rubriek over 1,40 m. direct op tijd, trok Frank Schuttert met de hengst Cartier SR (Canturenter x San Patrignano Cassini ) vanochtend op de Peelbergen aan het langste eind. In een tijd van 62,06 bleef hij Sophie Hinners met de in Nederland gefokte Galanda Mara TH (Lexicon x Animo), die lange tijd de ranglijst aanvoerde, bijna twee seconden voor.