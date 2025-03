Het verhaal van familie Maathuis over het stoppen van CSI Twente

Onlangs werd bekend dat het doek gevallen is na maar liefst vijftig jaar CSI Twente. Wat rest is een groot archief en vooral mooie herinneringen aan het evenement. “We hebben er in onze optiek het optimale uit gehaald”, vertelt Rob Maathuis. Samen met zijn zus Daniëlle vormde hij jarenlang de drijfveer achter het CSI Twente. Dat ze na de bekendmaking van het besluit om te stoppen met het evenement vele verwijten kregen, achten ze onterecht en het getuigt volgens hen van een gebrek aan kennis en inzicht over hoe het gaat bij zo’n organisatie.

Persoonlijk vinden ze het ook respectloos naar de familie Maathuis. Samen gaan we terug in de tijd, naar de gloriejaren en waarom het moeilijke besluit uiteindelijk genomen is. “Er was helaas geen toekomstperspectief.”

Lees een uitgebreid verhaal met familie Maathuis in de Paardenkrant van deze week.

