H&M Chilli Willi noodlottig ten val in Wellington

Nicola Philippaerts is gisteren in Wellington noodlottig ten val gekomen met H&M Chilli Willi (v. Casall). De hengst struikelde na de laatste hindernis in de 5*-rubriek en brak bij de val zijn linker voorbeen. De breuk was zo gecompliceerd dat besloten moest worden om hem in te laten slapen.

De hengst werd na de val onderzocht, waarbij aan het licht kwam dat het om een zeer gecompliceerde breuk ging. Ludo Philippaerts en Nicola Philippaerts hebben enige tijd later, in samenspraak met mede-eigenaar Frans Lens, de beslissing moeten nemen en H&M Chilli Willi laten inslapen.

Belgisch kampioen

De dertienjarige H&M Chilli Willi kwam in 2015 bij de familie Philippaerts en brak twee jaar later door met Nicola Philippaerts in het zadel. In april 2017 bleef hij dubbel foutloos in de Longines Global Champions Tour van Miami, één van zijn eerste vijfsterrenwedstrijden en werd hij derde en in de landenwedstrijd in Sopot bleef hij later dat jaar ook twee keer foutloos. De échte doorbraak kwam vervolgens in september 2017 toen de twee kampioen van België werden.

Global Champions Tour

In 2018 ging het succes verder en won het duo de Longines Global Champions Tour van Chantilly. Ze maakten dat jaar ook deel uit van de London Knights en samen met hun teamgenoten domineerden én wonnen ze dat jaar de Global Champions League. Ook in 2019 eindigde het duo regelmatig in de top tien van GCT/GCL- en landenwedstrijden, waarbij ze in Chantilly dit jaar op de derde plaats eindigden in de Grand Prix.

Wellington

In 2020 kwam de hengst vanwege de coronapandemie nauwelijks in actie, maar in januari 2021 vertrok hij samen met zijn ruiter voor drie maanden naar Wellington als voorbereiding op het seizoen. Philippaerts reisde ook af naar Wellington in de hoop dat hij met Chilli Willi een van de drie Belgische combinaties te worden die zich kon plaatsen voor de Olympische Spelen later dit jaar.

