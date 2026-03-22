Logan Fiechter derde in medium tour Grand Prix Vejer

Logan Fiechter is al enkele weken in Vejer de la Frontera en heeft daar met zijn paarden mooie stappen gezet. Vrijdag pakte hij al een tweede plaats met Mien-Viola (Cohinoor VDL x Kojak) in hun allereerste 1,50 m.-parcours. Ook vandaag stond Fiechter opnieuw op het podium, ditmaal met de negenjarige schimmelruin Mister V (v. Jaguar van Paemel), waarmee hij derde werd in hun 1,50 m. Grote Prijs-debuut.