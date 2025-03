Nederlandse springjeugd sterk van start in Opglabbeek

De Nederlandse ruiters zijn sterk begonnen aan internationale jeugdconcours in Opglabbeek. Op de openingsdag behaalden ze meerdere topklasseringen met drie overwinningen. Eerste plaatsen waren er voor Caro Lize Wessels Boer, Mienie Vos en Noa Fransen.

In de eerste rubriek voor pony’s, een tweefasen speciaal over 1,05 m., was het gelijk raak voor Nederland. Caro Lize Wessels Boer sprong met Koetsiershoeve Championesse naar de eerste plaats en Wim Vos zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top drie. Hij werd met Mieke derde.

In de ponyrubriek over 1,20 m., eveneens een tweefasen speciaal, hield Mienie Vos de Nederlandse eer hoog. Met Jasmines Holly sprong ze naar de tweede prijs.

Uitslag pony’s 1,05 m.

Uitslag pony’s 1,20 m.

Children

Het Nederlands succes ging verder bij de children. In het tweefasen speciaal over 1,10 m. was Mienie Vos met Sire de Beau Soleil (v. Esterel des Bois) de concurrentie te snel af. Tess Machielsen volgde met Kick (v. El Primero) als tweede en Pedro Mansur Guerios eindigde met Hotmail des Forets (v. Chacco Rouge) ook in de top vijf, zij werden vierde.

In de children-rubriek over 1,20m. zette Mienie Vos opnieuw het beste Nederlandse resultaat neer. Met Hastkullens Fantazie (v. Falaise de Muze) mocht ze de tweede prijs ophalen. Ook Tess Machielsen had de smaak te pakken. Na haar tweede plaats het 1,10 m. eindigde ze ook in het 1,20 m. in de top drie: nu door met I Am Palve (v. Eldorado van de Zeshoek) derde te worden. Joep Schaap en Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) werden vijfde.

Uitslag children 1,10 m.

Uitslag children 1,20 m.

U25/YR/J

In de eerste rubriek voor U25, young riders en junioren, een tweefasen speciaal over 1,30 m., maakte Noa Fransen de dienst uit. Met No Limit vh Legita Hof Z (v. Nabab de Reve) sprong de amazone naar de eerste plaats en daarnaast werd ze met Indira H (v. Zavall VDL) vierde.

Sammy-Jo Smit zette het beste Nederlandse resultaat neer in de tweede rubriek, een tweefasen seciaal over 1,40m. Haar rit met Hilton (v. Untouched) was goed voor de vierde plaats.

Uitslag U25/yr/j 1,30 m.

Uitslag U25/yr/j 1,40 m.

Bron: Horses.nl