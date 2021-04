Schuttert en Devos-Poels vijfde en zesde in Opglabbeek

In Opglabbeek werd zojuist de barrage van de 1.45m-rubriek verreden. Van de 65 deelnemers plaatsten slechts 6 combinaties zich voor de barrage. Hendrik-Jan Schuttert stuurde de ruin Good Farming HS (v. Carrera VDL) foutloos naar een vijfde plaats in 39,39 seconden. Caroline Devos-Poels werd zesde met de 12-jarige Carpe Diem Dv Z (v. Contact Van De Heffinck). Het duo finishte zonder fouten en in een tijd van 40,82 seconden.

In de top tien eindigden nog drie Nederlanders. De zevende plaats was voor Marc Houtzager en de 9-jarige KWPN’er Holy Moley (v. Verdi TN). Houtzager volbracht het basisparcours in 76,06 seconden en moest daarmee een tijdfout noteren.

Nooren achtste

Op de achtste plaats eindigde Lisa Nooren, die in het parcours rekende op de 14-jarige merrie VDL Groep Centora de Wallyro (v. Cento). De combinatie passeerde de finishlijn in een tijd van 76,88 seconden en kreeg alleen een tijdfout.

Tiende plaats voor Kuipers

Doron Kuipers en de KWPN-ruin Gabri (v. Voltaire) werden tiende. Het duo maakte geen springfouten, maar kreeg wel een tijdfout. Kuipers zette de klok stil in 76,96 seconden.