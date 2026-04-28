Michael Greeve: ‘Het is in sneltreinvaart gegaan’

“Ik had deze titel niet verwacht. Wel op gehoopt natuurlijk", vertelt kersvers Nederlands kampioen Michael Greeve in een interview met CHIO Rotterdam. Greeve sprong zondag op het NK in Deurne naar het goud met Rubens (Luganer x Andiamo). "Hij is pas negen jaar en ik heb hem pas een goed jaar onder het zadel. Tot hij bij mij kwam, had hij niet hoger dan 1,35m gesprongen, het is dus in sneltreinvaart gegaan."

“Rubens was voor dit kampioenschap al een paar keer als tweede paard mee geweest naar grotere concoursen en nu stond hij er. En hoe, ik vond hem echt van grote klasse. Rubens is een schimmel en in eigendom van Amerikaanse eigenaren die hem zelf hebben gefokt. Hij is in Amerika geboren. De eigenaren zijn inmiddels ook goede vrienden. Ze zijn er vaak bij als ik Rubens start, maar dit keer helaas niet. Ze hebben alles wel via de livestream gevolgd. Rubens is heel sensibel, hij staat hoog in het bloed zoals wij dat zeggen. In de ring geeft hij echter alles voor mij, hij gaat er geen 100, maar 200 procent voor”, vervolgt Michael Greeve over de schimmelruin.

Geen balk aangeraakt

“Donderdag begonnen we met het jachtspringen, een parcours op snelheid. Het werd een super begin. We wonnen en kregen daardoor nul strafpunten. Vrijdag stond er een rubriek direct op tijd op het programma en ook daar bleven we foutloos. Rubens was heel ontspannen en liep zoals gepland. Ik kon genoeg risico nemen om een snelle tijd neer te zetten. Zaterdag was een rustdag. Zondag stonden er tenslotte twee manches over 1,60m gepland, een hele opgave. Rubens was iets gespannen in het begin. Er was veel publiek en de waterbak was in het parcours gebracht, een hindernis die we nog niet vaak gesprongen hadden. Gelukkig ontspande hij aan het einde van die eerste manche zodat we de tweede manche weer konden rijden zoals ik wilde. Ook deze twee ritten bleven we foutloos en dus werden we Nederlands kampioen zonder een balk aangeraakt te hebben.”

Michael Greeve met Rubens Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Twee toppaarden

Greeve (44) blikt vooruit op weer een topconcours in eigen land, CHIO Rotterdam. “Ik hoop er dit jaar in Rotterdam dan ook weer bij te mogen zijn, met mijn twee toppaarden Denver en Rubens. Ik ben in Rotterdam geboren en heb tot mijn twintigste in Bergschenhoek gewoond. Als klein jongetje van tien jaar kwam ik al bop het CHIO kijken en ik heb ook al vroeg mogen starten. Dat laatste was met mijn pony Magic, we mochten meedoen aan het relais springen.”

Aken en Los Angeles

De ruiter kan voorlopig over Rubens blijven beschikken. “Rubens is op dit moment niet voor de verkoop. Hij is bij mij om verder opgeleid te worden en zal zeker langere tijd blijven. Met mijn andere toppaard Denver is het Wereld kampioenschap dit jaar in Aken het doel. Voor Rubens komt dat te vroeg, hij mag dit jaar ervaring opdoen. Met hem is Los Angeles op de langere termijn het doel.”

Oranje jas

“Rotterdam is daar een mooi concours voor. Met Denver hoop ik in Rotterdam in het team te mogen rijden. De oranje jas dragen is altijd mooi en zeker in eigen land, eigenlijk is dat het mooiste wat er is. Voor je land mogen rijden geeft weliswaar wat extra druk, maar zeker ook extra sfeer. Mijn seizoen is goed begonnen en ik hoop dit zo voort te kunnen zetten.”

Bron: CHIO