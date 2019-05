Max Kühner uitgeschakeld door schouderblessure

De Oostenrijkse springruiter Max Kühner heeft na terugkeer van het 5*-concours in La Baule zijn schouder gebroken.

Op zijn Instagram-account maakte de Oostenrijker bekend dat hij genoodzaakt is om een sportpauze van enkele weken te nemen en hierdoor niet deelneemt aan de wedstrijd in St. Gallen.

Tryon

Op de Wereldruiterspelen in 2018 in Tryon won Kühner het tweede onderdeel van de individuele competitie met de Holsteiner hengst Chardonnay 79 (v. Clarimo Ask). Hij viel op de laatste dag net buiten de medailles.

Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay