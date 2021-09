Stuttgart German Masters opnieuw geannuleerd

De verwachtingen waren hoog gespannen en de voorbereidingen waren in volle gang. In de afgelopen weken en maanden zijn vele ideeën en concepten doorgedacht, maar uiteindelijk besloot de organisatie van de Stuttgart German Masters de wedstrijd niet door te laten gaan. "Dat was en is een moeilijke beslissing voor ons als organisatoren - maar het kan gewoon niet ", aldus algemeen directeur Andreas Kroll.

Andreas Kroll : “Wij kunnen niet voorbijgaan aan de voorwaarden en beperkingen die ons worden opgelegd door onder meer de voorschriften inzake besmettingen en gezondheid en veiligheid op het werk.” Bovendien ontbreekt de gehoopte en beloofde groepsimmuniteit door de vaccinaties en zelfs met de mogelijke Corona-opties van 3-G (gevaccineerd, hersteld, getest) of 2-G, blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Ook de afstandsregeling is nauwelijks uitvoerbaar met meer dan 1000 man die achter de schermen meewerken.

De organisatie hoopt volgend jaar van 9 tot 13 november 2022 weer de Stuttgart German Masters te kunnen houden. Stuttgart behoudt zijn 5-sterrenstatus, met name als kwalificatie voor de Longines FEI World CupTM Jumping. “Dit was en is heel belangrijk voor ons,” zijn alle betrokkenen het erover eens.

Bron Stuttgart German Masters/Spring-reiter.de