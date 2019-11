Van olympische teamkleding passen naar Jumping de Achterhoek

Welke paarden groeien uit tot kampioenschapspaarden? Toppaarden die zelfs een Olympische Spelen kunnen springen. Op Jumping de Achterhoek in Vragender lopen ze rond, maar de meeste zitten nog in hun opleidingstraject. Er zijn ook ruiters die kans maken op deelname in Tokyo. Doron Kuipers bijvoorbeeld, de nummer twee in de 1.40-1.45m Big Tour op donderdagavond achter de Braziliaanse bliksemschicht Thiago Ribas da Costa die in het Limburgse Ysselsteyn een springstal runt.

Doron Kuipers reed de negenjarige Fabulous (v. Harley VDL), waarmee hij de riskante binnendoor wending naar de dubbelsprong langs de VIP niet waagde waar Thiago wel in slaagde op vuurvreter Kinky van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike). “Eigenlijk liep mijn ronde niet helemaal naar tevredenheid want ik moest een paar keer een galopsprong extra rijden. Mijn geluk is dat Fabulous een heel snel paard is van nature. Ik hoef niet hard te rijden om snel te zijn”, vertelt Doron Kuipers, die in deze Hendriks Landscape Prijs met 75 deelnemers nog net voor Remco Been op Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) bleef.

‘Fabulous neemt bijna altijd geld mee naar huis’

Fabulous loopt zondag zijn derde Grote Prijs binnen drie weken. “Ik heb wat jongere paarden mee die ervaring moeten opdoen op tweesterren niveau. Na deze drie weken weet je waar je staat met ze. Fabulous kan straks mee naar de grote wedstrijden voor de bijrubrieken als Charley de Big Tour moet lopen. Het is een super paard om erbij te hebben. Hij is sensibel, een beetje bang van andere paarden, maar hij neemt bijna altijd geld mee naar huis”, vertelt Doron over het paard van Geert Jan Markgraaff.

Kledingpassessie van TeamNL

De naam Charley is genoemd, de imposante schimmel van Herman Verhagen waarmee Doron Kuipers zich afgelopen zomer in het EK-team reed. Afgelopen dinsdag was de kledingpassessie van TeamNL voor sporters die op de longlist van verschillende bondscoaches staan. Met de springpaarden opgeladen op de vrachtwagen voor Jumping de Achterhoek ging Doron langs op Papendal.

Concourspauze voor Charley

“Heel gaaf om dit mee te maken en in dit traject te zitten. De weg is nog lang richting Tokyo. Er kan nog zoveel gebeuren, maar ik ga er alles aan doen om bij de beste vier springruiters voor het team te komen. Het gaat niet makkelijk zijn, maar het is me dit jaar ook gelukt op het EK. Dat geeft hoop en vertrouwen. Charley heeft op dit moment een concourspauze. Ik wil hem straks op Jumping Amsterdam en Indoor Brabant rijden en hopelijk knallen in het buitenseizoen. Het is soms best lastig om hem thuis te houden. Je weet dat je met hem heel simpel foutloos kan rijden in een Grote Prijs in tegenstelling tot een jonger, onervaren paard. Maar we hebben een doel voor ogen en we houden ons aan het plan. Zonde om hem nu leeg te springen. Van de zomer, dan moet het gebeuren!”

Op Jumping de Achterhoek starten diverse ruiters die al medailles wonnen op de Olympische Spelen, waaronder Gerco Schröder en de Zweed Rolf-Göran Bengtsson die beiden hard werken om met jong talent terug te keren op het hoogste niveau. Het ultieme toppaard ontbreekt op dit moment in hun stallen.

Bron persbericht Jumping de Achterhoek