Vijfde plek Gerco Schröder in 1,50m, Robert Whitaker wint

De 1,50m hoofdrubriek was de laatste proef van de donderdag op de Gothenburg Horse Show. Robert Whitaker stuurde de in vorm verkerende Catwalk IV (v. Colman) naar de zege. De Brit bleef thuisruiter Douglas Lindelöw op Cheldon (v. Chacco-Blue) amper een halve seconde voor. Gerco Schröder bleef met de Karandasj-zoon Glock's Zaranza twee keer foutloos en werd knap vijfde.

Zeventien combinaties hadden zich geplaatst voor de barrage van de 1,50m-rubriek die meetelt voor de Longines Ranking. Uiteindelijk gingen er vijftien van start, want de twee Zweden Peder Fredricson en Stephanie Holmén hielden hun paarden aan de kant.

De strijd om de overwinning werd in het tweede deel van de barrage beslist. Douglas Lindelöw had met de elfjarige Cheldon de leiding in handen genomen met 35,47 seconden. Even daarvoor had Gerco Schröder op de hengst Glock’s Zaranza een foutloze ronde in 38,31 seconden gereden en was tot dan toe de beste.

Pius Schwizer leek met Chidame Z (v. Chippendale Z) goed onderweg om Lindelöws tijd te verbeteren, maar was op de meet bijna twee tiende langzamer (35,65 seconden). Marlon Modolo Zanotelli was met Diesel Gp du Bois Madame (v. Cassius) wel flink sneller (34,76), maar kreeg een springfout.

En nadat de voorlaatste ruiter Julien Anquetin zich met Gravity Of Greenhill (v. Nabab de Reve) zich tussen Schwizer en Schröder had genesteld, kwam Robert Whitaker in de ring met Catwalk IV. De Brit reed geen centimeter te veel en zette de klokken stil op 35,02 seconde. Het betekende de hoofdprijs voor Whitaker en Lindelöw moest met de tweede plaats genoegen nemen.

Bron Horses.nl