Cesar Parra gaat in beroep tegen schorsing, ondersteund door 54 mensen uit de dressuurcommunity

Cesar Parra. Foto: Videostill

Paardenmishandelaar Cesar Parra gaat bij sporttribunaal CAS in beroep tegen zijn schorsing van 15 jaar door de FEI, dat nieuws bracht Dressage-news.com deze week. En hij staat daarin niet alleen: 54 (!) mensen uit de Floridase dressuurcommunity ondersteunen Parra in zijn beroep, daaronder klanten, dierenartsen, hoefsmeden én het nationale dressuurjurylid Lisa El-Ramey.

Het FEI Tribunaal deed in augustus van dit jaar uitspraak in de zaak Cesar Parra. De paardenmishandelaar werd 15 jaar geschorst, tot en met 1 februari 2039 – de zwaarste sanctie ooit. Parra mag in die periode niet deelnemen aan FEI-wedstrijden of evenementen, noch evenementen van enige nationale federatie. Ook is het Parra verboden om FEI-geregistreerde paarden en/of ruiters te trainen. Of dit ook geldt voor bij een nationale bond geregistreerde ruiters en paarden wordt niet duidelijk uit het persbericht van de FEI.

De schorsing van 15 jaar is de zwaarste sanctie die het FEI Tribunaal ooit gaf. Naast de schorsing van 15 jaar kreeg Parra tevens een boete van CHF 15.000 en moet hij CHF 10.000 aan juridische kosten betalen. Parra werd geschorst op dezelfde gronden als Charlotte Dujardin: abuse of the horsegedrag dat de FEI of de paardensport in diskrediet brengt en overtreding van de FEI-gedragscode voor welzijn van het paard.

Zeer verontrustend

“Deze zaak is zeer verontrustend, niet alleen vanwege de terugkerende aard van de mishandeling, maar ook vanwege het aantal paarden dat is getroffen”, zei Mikael Rentsch, juridisch directeur van de FEI, bij de bekendmaking van de schorsing

“Dat dergelijk gedrag van een topsporter komt, maakt het des te verontrustender. Van onze atleten wordt verwacht dat ze de hoogste normen van horsemanship vertegenwoordigen en naleven. Paardenwelzijn is de basis, geen bijzaak, van de paardensport.”

“Het onderzoek vergde veel tijd en middelen vanwege de omvang en complexiteit van het bewijsmateriaal, dat zorgvuldig moest worden geverifieerd. De schorsing van 15 jaar geeft een duidelijk signaal af dat, ongeacht profiel of positie, degenen die de principes van paardenwelzijn overtreden, ernstige gevolgen zullen ondervinden.”

Bron: Dressage-News

