Paard & Voer: Voorkeur voor voerbakken?

Voerbakken, je hebt ze in alle vormen en maten. Staal, rubber of plastic, aan de muur of op de grond: maakt het paarden iets uit waaruit ze eten? We vroegen het paardengedragsdeskundige Marc Pierard en Hippisch Ondernemer van het Jaar 2022 Matthijs Maat, eigenaar van Pensionstal & Stoeterij Geere-Stein.

Materiaal

Harde of flexibele bakken, plastic of staal, ruw of glad, volgens gedragsdeskundige Marc Pierard hebben paarden meestal geen duidelijke voorkeur. “Al kan dat per paard verschillen, het is maar wat ze gewend zijn. Let er natuurlijk wel op dat er geen scherpe randen aan de voerbak zitten waaraan je paard zijn mond kan openhalen.” Matthijs Maat, eigenaar van Pensionstal & Stoeterij Geere-stein, vindt gladde voerbakken comfortabeler voor een paard. Zijn voerbakken zijn van roestvrij staal. “Vroeger hadden we bakken van gegalvaniseerd staal, maar die begonnen na verloop van tijd te roesten. Dit lijkt me niet hygiënisch en bovendien niet prettig voor een paard.”

Plaats

Paarden houden van nature graag een oogje in het zeil, ook tijdens het eten. “Wat betreft de plaats van de voerbak in de stal, wei of paddock voelt een paard zich meestal veiliger als hij overzicht houdt op de omgeving”, zegt Pierard. “Kijk hierbij wel naar het individu. Het ene paard eet liever met goed zicht op de gang terwijl het andere paard de voorkeur geeft aan een rustig plekje.” Matthijs Maat vindt het erg belangrijk dat zijn paarden in alle rust kunnen eten. Ook gebruikt hij vaste voerbakken aan de stalwand. “Mijn ervaring is dat losse bakken vaak omgegooid worden. Bijproducten als slobber en zemelen voer ik wel in een losse emmer, zo blijft de vaste voerbak schoner.”

Vliegen en vieze luchtjes

Vindt een paard het erg om uit een vieze bak te eten? Maat denkt dat het niet veel uitmaakt als het dier honger heeft, maar een vieze bak is volgens hem niet hygiënisch en trekt eerder vliegen aan. Pierard wijst nog op een ander punt: “Door gisting en andere processen kunnen er nare geurtjes ontstaan. Sommige paarden zullen dan minder graag uit hun voerbak eten.” Het materiaal van je voerbak is dus vooral belangrijk voor de hygiëne. Een glad oppervlak houd je makkelijker schoon.

Groot of klein

Volgens Pierard hoeft een voerbak niet zo groot te zijn, paarden kunnen ermee uit de voeten zodra hun hoofd er in past. De diepte is belangrijker. “Let er op dat de bak niet te diep is zodat de ogen boven de bak uit komen. Zo kan je paard om zich heen blijven kijken.” Ook Maat vindt dat voerbakken niet per se groot hoeven te zijn. Zijn paarden eten uit bakken van zo’n 50 centimeter breed en 35 centimeter diep.

En een morsstang in de voerbak? Maat is er geen fan van. “Stel je voor dat je paard er met zijn been in blijft hangen. Gebruik liever een voerbak met iets opstaande randen. Dat is veiliger en er wordt ook minder geknoeid.”

Hoogte

Er is veel discussie over de hoogte van de voerbak, van laag op de grond tot hoog aan de wand. “Tot nu toe is er geen wetenschappelijk bewijs dat het één beter is dan het ander. Wel is het belangrijk om de hoogte van de voerbak aan te passen aan je paard”, aldus Pierard. Bij Maat op stal hangen de voerbakken op 1,10 meter hoog, precies afgestemd op zijn paarden. Omdat hij vindt dat een paard in een natuurlijke houding moet kunnen eten, hangt hij zijn bakken niet te hoog. “Ze moeten gewoon comfortabel kunnen eten en zeker niet met een holle rug staan.”