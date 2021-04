Terugkijktip: Webinar hengstenkeuze

De hengstenkeuze voor een merrie kan heel wat keuzestress opleveren. Welke hengst past nu het best bij de merrie? In een unieke webinar van Horses.nl schoot hengstenhouder Joop van Uytert gisteravond hierbij te hulp. Het webinar is nu terug te kijken.

Er is geen ander die zo’n enorm aanbod van dressuurhengsten heeft als Joop van Uytert, en hij weet precies te vertellen welke hengst bij welke merrie past. In het webinar op donderdagavond 1 april, gepresenteerd door Paardenkrant-Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie, besprak Van Uytert samen met zijn vrouw Renate een aantal van zijn dressuurhengsten aan de hand van video’s. Ook beantwoordde hij veel kijkersvragen. Het webinar, dat zo’n anderhalf uur duurt, is nu gratis terug te kijken.