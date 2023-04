FEI bevestigt herpes sterfgeval in Opglabbeek

De FEI maakte gisteren de dood bekend van een met EHV-1 besmet paard na een wedstrijd in Opglabbeek. Het betrokken paard, dat de wedstrijdlocatie al had verlaten, vertoonde neurologische tekenen van EHV-1 bij terugkeer op stal, die vervolgens werden bevestigd door een EHV-1-test. Het paard stierf 31 maart, de FEI onderzoekt de omstandigheden van de dood van het paard.

Meer dan 30 paarden die vermoedelijk in contact stonden met het getroffen paard (die sinds 22 maart in dezelfde stal stonden) zijn uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd in de FEI Database. Dit is inclusief paarden die de locatie al hebben verlaten.

De verantwoordelijke personen zijn allemaal op de hoogte gebracht, samen met hun respectieve nationale federaties en nationale hoofddierenartsen.

Verplichte bioveiligheidsmaatregelen

Alle geblokkeerde paarden zijn geïsoleerd en mogen niet aan FEI-evenementen deelnemen totdat zij aan bepaalde gezondheidseisen hebben voldaan die zijn opgelegd om de mogelijke overdracht van het virus op zowel hun eigen paarden als de rest van de paardenpopulatie tot een minimum te beperken. De verplichte bioveiligheidsmaatregelen omvatten isolatie gedurende minstens 21 dagen, tweemaal daags rectale temperaturen en laboratoriumtests op EHV-1.

De paarden kunnen alleen uit isolatie worden vrijgegeven op advies van een dierenarts en om te worden “vrijgegeven” en toegang te krijgen tot FEI-evenementen, moeten de paarden voldoen aan alle protocollen voor terugkeer naar de wedstrijden en moet de beperking door de veterinaire dienst van de FEI worden opgeheven.

Bron FEI