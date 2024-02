Evi en Tanya Strasser komen met statement over beschuldigingen van wangedrag

Evi en Tanya Strasser zijn afgelopen weekend door de Canadese Hippische Federatie voorlopig geschorst in verband met beschuldigingen van wangedrag. Die schorsing heeft de FEI overgenomen, bij de internationale bond zijn beide Grand Prix-amazones geschorst met ingang van 18 februari. De Strassers zijn met een statement gekomen, daarin beschuldigen ze een voormalig werknemer van smaad en laster.

In het statement dat Evi en Tanya Strasser en Good Tyme Stables op 19 februari op sociale media hebben geplaatst, valt te lezen:

Onlangs heeft Equestrian Canada een niet-onderbouwde beschuldiging ontvangen van een voormalig werknemer van Good Tyme Stables, die enkele jaren geleden is ontslagen vanwege haar onprofessionele en ongepaste gedrag. Sinds 2018 voert die voormalige werknemer, die beweert een concurrent van ons te zijn, een campagne van smaad en laster tegen ons, waardoor we in 2020 en 2023 twee ‘desist letters’ naar die persoon moesten sturen.

Ontkennen beschuldigingen

Helaas heeft deze persoon heeft nu besloten haar aanvallen op ons te laten escaleren door een klacht in te dienen bij Equestrian Canada wegens beschuldigingen uit 2017. Wij ontkennen met klem de beschuldigingen van deze ontevreden ex-werknemer. Wij verdedigen deze kwestie krachtig via onze juridisch adviseur.

Moeilijk proces

Zoals onze vrienden en leden van de paardensportgemeenschap weten, is het verdedigen van dergelijke beschuldigingen een moeilijk en soms langdurig proces. We waarderen de vriendelijke woorden van steun die we hebben ontvangen en nog steeds krijgen terwijl we ons door deze moeilijke tijd heen werken.

