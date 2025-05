Ruim 40 verwaarloosde paarden gered bij grootschalige reddingsactie in Oostenrijk

Op woensdag 7 mei zijn bij een grootschalige reddingsactie in het Oostenrijkse Neunkirchen ruim veertig verwaarloosde paarden in beslag genomen. De eigenaar van de stoeterij kreeg afgelopen najaar al een verbod op het houden van dieren, maar tekende hiertegen beroep aan. De stalhouder kon zijn gelijk niet halen en in maart werd het verbod op het houden van dieren definitief. Het duurde vervolgens nog twee maanden voordat de reddingsactie kon plaatsvinden.

De verantwoordelijke autoriteiten namen meer dan veertig paarden, zes lama’s en alpaca’s en drie honden van de stoeterij in beslag. Het is echter onduidelijk hoeveel paarden er oorspronkelijk op de stoeterij stonden, maar het is zeker dat het er aanzienlijk meer waren. De reddingsactie liet enige tijd op zich wachten omdat het transport en de huisvesting van de getroffen dieren geregeld moest worden.

Ernstige aandoeningen

Twee paarden werden overgebracht naar een het opvangcentrum Pfotenhilfe Lochem, waar ze nu de benodigde veterinaire zorg krijgen. De angstige paarden verkeren in slechte conditie. De dieren zijn ernstig uitgemergeld en veel van hen zitten onder de schimmel. De paarden hebben last van verschillende problemen, van ernstige ooginfecties tot slechte hoeven en gebitten, kreupelheden, tumoren en ernstig gezwollen gewrichten.

