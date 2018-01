Wilma Wernsens Grand Prix-merrie Oklarette onverwachts overleden

Oklarette werd als destijds als veulen door de vader van Wilma Wernsen aangeschaft. Wernsen maakte haar zadelmak en samen doorliepen ze het hele traject tot en met de internationale Grand Prix. Daarin werden meerdere klasseringen in de top drie behaald.

Nakomelingen

Wernsen fokte twee nakomelingen uit Oklarette. In 2016 was dat een merrie van Glamourdale en in 2017 een merrie van Daily Diamond.

Eigen fokproducten

De amazone rijdt momenteel haar eigen fokproducten Estupendo (v. Ziësto) en Apretado (v. Scandic) in de Lichte Tour.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl