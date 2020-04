KNHS roept op: ‘Help elkaar waar mogelijk’

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen, heeft het kabinet op 31 maart de bestaande maatregelen met drie weken verlengd. Dit betekent dat alle eerder genomen maatregelen ook in de paardensport worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. De paardensport behoudt op een aantal punten een uitzonderingspositie, waardoor het mogelijk blijft om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. Tot slot blijft het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 juni gehandhaafd.

Een verlenging van drie weken is lang. Dit heeft effect op iedereen en van iedereen wordt veel gevraagd. Voor ons als paardensporters geldt dat we naast de gezondheid van onszelf, onze familie en vrienden, een grote verantwoordelijkheid voelen en hebben voor de gezondheid van onze paarden. Daarom zal de KNHS zich samen met de FNRS en de Sectorraad Paarden blijven inzetten voor de uitzonderingspositie van de paardensport.

Grote uitdaging

Voor veel maneges betekent een verlenging van de maatregelen een grote uitdaging. Er komen veel minder inkomsten binnen, maar de kosten voor de verzorging van de paarden blijven. De KNHS ziet gelukkig in heel Nederland initiatieven ontstaan om maneges en verenigingen te helpen. Veel ruiters blijven hun lidmaatschappen en lesgelden betalen, ook al krijgen ze daar nu tijdelijk geen les voor. “Wij vinden dat fantastisch en het getuigt van grote saamhorigheid en solidariteit in de paardensport community. Een groot dankjewel is op zijn plaats voor iedereen die daar aan bijdraagt! Zo kunnen we de paardensportinfrastructuur in stand houden en voor alle paarden blijven zorgen, zodat we straks, als deze crisis voorbij is, weer volop van de paardensport kunnen genieten.”

Wat kun je doen?

Wil jij ook graag helpen, maar weet je niet zo goed hoe? Je kunt, als dit past binnen je financiële mogelijkheden, je lesabonnement blijven betalen of initiatieven steunen die de verschillende ruitersportcentra organiseren, zoals het sponsoren van een paard of pony. Zo helpen we elkaar door deze crisis heen.

Bron: KNHS