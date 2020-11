Streep door Mecklenburger keuring

De 'Wellenbrecher-lockdown', die het openbare leven in Duitsland voor de hele maand november grotendeels stillegt, treft ook een aantal hengstenkeuringen. De eerste is de Mecklenburger keuring die aankomend weekend op het programma stond. De keuring werd zojuist geannuleerd.

“We hebben alles geprobeerd om de keuring plaats te laten vinden, maar ook voor een keuring zonder publiek en spreiding van het programma waardoor minder mensen aanwezig zijn, krijgen we geen toestemming van de lokale overheid. De keuring is voor aankomend weekend definitief geannuleerd”, meldt het stamboek op facebook. Het stamboek wil de keuring, waarvoor de hengsten al zijn geselecteerd, nu begin 2021 laten plaatsvinden.

Ook streep door Brandenburger, Odenburger en Westfaalse keuring?

Deze maand staan ook nog de Brandenburger keuring (12-14 november), de Oldenburger keuring (19-22 november) en de Westfaalse keuring (23-25 november) op de agenda. Of deze keuringen door kunnen gaan is nu nog onzeker.

De coronaverordeningen die van kracht zijn in november laten in Brandenburg (Brandenburger keuring in Neustadt-Dosse) en Niedersachsen (Oldenburger keuring in Vechta) nog wel enige speelruimte en mogelijkheid tot doorgang. Of de organisatie daadwerkelijk toestemming krijgt, moet blijken.

In Nordrhein-Westfalen (Westfaalse keuring in Münster-Handorf) is in de verordening eigenlijk geen ruimte voor het organiseren van evenementen zoals een hengstenkeuring.

Bron: Horses.nl