OM wil fraudulerende Doetinchemse paardenhandelaar 2 jaar achter tralies

Tegen een 34-jarige paardentrainer en –handelaar uit Doetinchem is twee jaar cel geëist door de officier van justitie wegens allerlei frauduleuze praktijken vanuit zijn paardenbedrijf in Gaanderen. De aanklager vindt bewezen dat de paardentrainer tussen 2011 en 2014 ten onrechte de dood van vier dure sportpaarden claimde bij de verzekering, met gebruikmaking van vals opgestelde of verkregen documenten, dat schrijft De Gelderlander.